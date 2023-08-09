Тюменцы представили опыт реализации механизма инфраструктурных облигаций президенту РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт реализации механизма инфраструктурных облигаций представил руководитель компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков президенту России Владимиру Путину во время совещания по вопросам развития строительной отрасли.

Компания ведёт застройку земельного участка площадью 51 га в районе "Плеханово" Тюмени. В рамках проекта до 2027 года планируется построить 380 тыс. кв. м жилья. Застройщику одобрен инфраструктурный займ в сумме 661 млн рублей на строительство инженерных сетей, газовой котельной и внутриквартальных дорог.

"За счёт того, что мы смогли на земельный участок оформить инфраструктурные облигации, проект запустили, мы его реализовали. В прошлом году ввели в эксплуатацию первые дома. За счёт этого недорогого инфраструктурного займа мы даже смогли улучшить качество жилья", - рассказал Александр Гайдуков.

Президент похвалил решения, которые компания реализует на федеральных землях, сообщает ГУС Тюменской области.

Напомним, в регионе воплощают два проекта по строительству инфраструктуры для жилищного строительства с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Общая площадь застройки 160 га, на которой планируется возвести 889 тыс. кв. м жилья.

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