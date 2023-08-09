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До конца 2024 года "Россети Тюмень" реконструируют переход ЛЭП через Иртыш

Общество, 18:32 09 августа 2023

пресс-служба АО "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба АО "Россети Тюмень"

"Россети Тюмень" выполнят реконструкцию перехода воздушных ЛЭП "Горная – Косач" и "Горная – Уват" через реку Иртыш до конца 2024 года. Объекты обеспечивают электроэнергией свыше 6 тыс. жителей Уватского района и линейную производственно-диспетчерскую станцию "Уват" компании "Транснефть".

Энергетики установят 11 новых опор на реконструируемом участке ЛЭП протяженностью более 3 км, включая полуторакилометровый переход через Иртыш (для защиты перехода ЛЭП от размыва берега реки укрепят с помощью шпунтовых свай), сообщает пресс-служба АО "Россети Тюмень".

Высота двух переходных конструкций ЛЭП будет достигать 94 м. На опорах смонтируют более 13 км инновационного провода, устойчивого к ветровой нагрузке и грозовым перенапряжениям. Кроме того, переходные опоры оснастят автономной системой светоограждения на основе солнечных панелей, ветрогенераторов и аккумуляторных батарей. Стоимость инвестиционного проекта составит около 997 млн рублей.

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# ЛЭП , ПАО Россети , Уватский район

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