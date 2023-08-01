Эксперт оценил эффективность работы тюменской службы занятости

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Доверие граждан к службам занятости, которые демонстрирует свою эффективность и налаженную работу с населением и предприятиями растет. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, который прокомментировал ситуацию на рынке труда Тюменской области.

"Растет уровень доверия к этому общественному институту, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Через службу занятости можно легко найти работу, в том числе для студентов, пройти переподготовку и даже запустить свое дело".

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в 2023 году 24 тысячи жителей региона нашли работу при содействии службы занятости.

"По сравнению с другими регионами уровень напряженности на рынке труда в Тюменской области ниже средних показателей, как по Уральскому федеральному округу, так и по России в целом. В 2023 году в региональную службу занятости населения обратились почти 32 тысячи 500 жителей Тюменской области, 24 тысячи из них нашли работу либо трудоустроены", – сообщил директор департамента Александр Сидоров.

Тюменские предприятия заявили более 25 тыс. вакансий. Почти половина из них – в производственных отраслях региональной экономики, предпринимательстве и сфере услуг.