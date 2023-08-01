В ДНР по предложению Александра Моора начали производство гуара
Общество, 10:36 10 августа 2023
| Фото: Telegram-канал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева
Урожай гуара с площадей в 9 га готовятся собрать в ДНР. Эту сельскохозяйственную культуру в мае губернатор Тюменской области Александр Моор предложил в качестве эксперимента культивировать в республике.
Из этого растения получают естественный природный загуститель и стабилизатор для пищевой, фармацевтической и текстильной промышленности, косметологии. Используют даже в нефтедобыче.
"За будущим урожаем пристально следят специалисты. Промежуточные результаты вселяют оптимизм", - отметил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.