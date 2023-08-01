10 млн рублей могут получить тюменцы в грантовом конкурсе от Росмолодежи

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменцев приглашают поучаствовать в паблик-арт-выходных от проекта "Морфология улиц", которые пройдут 29 сентября. До 1 октября желающие могут посетить бесплатную культурную и образовательную программы, а также публично рассказать о своем проекте в рамках грантового конкурса с общим призовым фондом до 10 млн рублей, сообщают организаторы проекта "Морфология улиц".

Для участия необходимо зарегистрировать свою идею проекта в одной из пяти номинаций. Автор одной инициативы может получить грант в размере до 1 млн рублей в каждой из номинаций. Подать заявку можно на АИС Росмолодежь до 15 сентября.

Защита идей пройдет в Тюмени 30 сентября, награждение победителей состоится 1 октября. Для подготовки участников в рамках грантового конкурса пройдут консультации с представителями Росмолодежи, а также онлайн-эфиры по основам социального проектирования в сообществе "Морфология улиц" во ВКонтакте.

Во время паблик-арт-выходных участники смогут пройти интенсив с воркшопами от художников. Их также ждут экскурсии по работам "Морфологии улиц", мастер-классы, кейс-сессии по вовлечению жителей в уличное искусство, кинопоказ фильма "В открытую" режиссера Никиты Nomerz и посещение выставки с медиацией в мультицентре "Контора пароходства".

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.