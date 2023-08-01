Тюменский агроном советует на опустевшие дачные грядки высеять овес и горчицу

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Август – время сбора первых урожаев. Убран озимый чеснок, опустели грядки с луком. Пора, по словам главного агронома Сладковского районного отдела "Россельхозцентра" по Тюменской области Елены Шадриной, на освободившейся земле начинать сеять сидераты.

Сидераты — это растения или смесь растений, которые выращивают с целью улучшения структуры почвы и её обогащения. Они незаменимы в процессе оздоровления почвы и подготовки её к посевному сезону.

"К ним относятся горчица белая, фацелия пижмолистная, овёс, рожь, - пояснила Елена Шадрина. - они высеваются для того, чтобы успеть до конца сезона оздоровить почву, освободить её от сорняков, восполнить запас питательных веществ. Успеваем до начала сентября, так как в сентябре все ростовые процессы замедляются, а овсу и фацелии, на начальных этапах роста, нужно тепло. Горчица - исключение, для прорастания её семян нужна температура 5-6 градусов".

Технология посева проста: сделать рядки, высеять семена, зарыхлить и утрамбовать тыльной стороной грабель. Если стоит сухая и жаркая погода, то можно полить. В теплице сеем сидераты до конца сентября. Вспашку огорода осенью можно провести после того, как растения наберут зелёную массу, или оставить до весны. Нормы высева семян: овёс - 25 гр/м2; фацелия - 10 гр/м2; горчица - 5 гр/м2.