251 тысяча ребят пойдут в школу в Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

251 тыс. детей пойдут в школу в Тюменской области в 2023 году. В том числе 26,5 тыс. малышей станут первоклассниками.

Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, на начало августа подано 20 тыс. 900 заявлений на зачисление в первый класс, из них около 10 тыс. через портал Госуслуг.

Вторая волна записи в первый класс еще продолжается. Подать заявление в школы не по месту жительства можно на портале Госулсуг.

Также в школах продолжается набор ребят в 10 класс. Если подросток желает учиться не по месту жительства, то это возможно при наличии свободных мест. Родители или законные представители ребенка должны обратиться в школу с заявлением.