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В Тюменской области создали два образовательно-производственных кластера

Общество, 11:42 10 августа 2023

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Два образовательно-производственных кластера в отраслях "Машиностроение" и "Транспортная промышленность" создали в Тюменской области в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Церемония подписания соответствующих документов учреждениями образования и предприятиями региона прошла в региональном департаменте образования и науки 10 августа.

По мнению заместителя губернатора Тюменской области, председателя регионального наблюдательного совета по развитию федеральной программы "Профессионалитет" в Тюменской области Алексея Райдера, в результате подписания соглашений по организации кластеров выиграет каждый его участник. И в первую очередь – студенты.

"Нашим губернатором Александром Викторовичем Моором подчеркивается, что сегодня в приоритете прикладная наука. Работодатели заинтересованы в максимально подготовленных кадрах. В рамках федеральной программы "Профессионалитет" все обязательства, которые мы на себя берём, сослужат добрую пользу каждому", - уверен Алексей Райдер.

В состав кластера в отрасли "Машиностроение" вошли: Тюменский индустриальный университет - его ядро, ПАО "Тюменские моторостроители", АО "Транснефть-Сибирь", ООО "Газпромнефть — Заполярье", ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект", АО "Сибирско-уральская энергетическая компания".

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Тюменский колледж производственных и социальных технологий станет ядром второго кластера "Транспортная промышленность". Его участники: АО "Мостострой-11", АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие", ООО "ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП", Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Тобольский многопрофильный техникум, Голышмановский агропедагогический колледж, Агротехнологический колледж, Техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

Представители образовательных и производственных учреждений поставили свои подписи под соглашениями. Это делается для объединения усилий органов исполнительной власти, профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики по повышению эффективности и качества подготовки квалифицированных кадров по программам среднего профессионального образования.

Тюменская область впервые вошла в федеральный проект "Профессионалитет" с образовательным кластером "Клиническая и профилактическая медицина". Его откроют на базе Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова 1 сентября.

Кластеры в регионах создаются по итогам федеральных конкурсных отборов в рамках нацпроекта "Образование".

Анжела Лебедева

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# национальный проект Образование , образование

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