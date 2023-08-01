Дом Ядрышникова в Тюмени перешел в частную собственность

| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

По итогам торгов здание по ул. Челюскинцев, 8 в Тюмени приобретено в частную собственность. Это объект культурного наследия регионального значения "Дом П. Г. Ядрышникова".

Об этом рассказала руководитель регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева во время эфира сообществе ЦУР Тюменской области во ВКонтакте 10 августа.

"Будут исполнены мероприятия по реставрации этого памятника", - отметила она.

Дом построили в конце XIX века на обширной усадьбе, принадлежавшей купцу Петру Григорьевичу Ядрышникову. Кроме дома здесь также находился завод по производству пива, фруктовых и минеральных вод, который не сохранился. В здании размещалась типография и контора газеты "Сибирский листок". С 1952 по 1983 годы в особняке работал организатор здравоохранения области Юрий Семовских.

Анна Базилева отметила, что сейчас в регионе доля объектов культурного наследия, которые реставрируются за счет частных инвесторов, равна доле памятников, которые восстанавливают за счет бюджетных средств. Еще один объект культурного наследия, который был недавно реализован на торгах в Тюмени — здание по ул. Республики, 29. Это дом, выстроенный в 1907 году в неоренессансной стилистике по заказу крестьянина Московской губернии Николая Лаврентьевича Панкратьева.

Влада Нерадовская