Жилой дом вместо фермы с коровами выявили в Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Жилой дом вместо фермы с коровами выявили в Тюменской области. Адрес производственной площадки был указан в информационных системах "Меркурий" и "Цербер" в оформленных ветеринарных документах на продукцию. Но при проверке выяснилось обратное, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Уполномоченным лицом и врачами госветслужбы по указанному адресу оформлено 57 производственных и 1 тысяча 39 исходящих ветеринарных сопроводительных документов на 64 головы крупного рогатого скот. А также 2 тонны биологических отходов, 1 тыс. 125 тонн сырого коровьего молока", - привели данные в ведомстве.

Площадку исключат из информационный системы "Цербер", а к ветеринарному врачу, который оформлял документы будут приняты меры.