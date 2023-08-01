Аэропорт Ремезов приглашает тоболяков на День воздушного флота

| Фото: vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

Аэропорт Ремезов приглашает тоболяков и гостей города отметить День Воздушного флота 20 августа с 13 до 16 часов. Гостей праздника познакомят со спецтехникой, которую используют в аэропорту, они побывают на экскурсии по аэровокзальному комплексу, в дизайне которого отражены работы Семена Ремезова, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В аэровокзальном комплексе откроют выставку детских рисунков, посвященную 100-летию гражданской авиации. Свои работы предоставили воспитанники художественных школ города. Кроме того, запланирована работа детских игровых зон и мастер-классы от тобольских ремесленников.

Из города и обратно в этот день будут курсировать бесплатные автобусы. Подробное расписание опубликуют в группе аэропорта Ремезов во ВКонтакте.

Парковка в аэропорту также будет бесплатной.