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Аэропорт Ремезов приглашает тоболяков на День воздушного флота

Общество, 09:18 14 августа 2023

vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

Аэропорт Ремезов приглашает тоболяков и гостей города отметить День Воздушного флота 20 августа с 13 до 16 часов. Гостей праздника познакомят со спецтехникой, которую используют в аэропорту, они побывают на экскурсии по аэровокзальному комплексу, в дизайне которого отражены работы Семена Ремезова, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В аэровокзальном комплексе откроют выставку детских рисунков, посвященную 100-летию гражданской авиации. Свои работы предоставили воспитанники художественных школ города. Кроме того, запланирована работа детских игровых зон и мастер-классы от тобольских ремесленников.

Из города и обратно в этот день будут курсировать бесплатные автобусы. Подробное расписание опубликуют в группе аэропорта Ремезов во ВКонтакте.

Парковка в аэропорту также будет бесплатной.

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