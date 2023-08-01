В Тюменской области более 150 тысяч неучтенных объектов недвижимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

Более 150 тыс. неучтенных объектов расположены в Тюменской области. Это не означает, что у них нет владельцев. Просто к таким объектам недвижимости относят все, на которые до 2008 года еще БТИ были выданы бумажные документы. Собственникам нужно заявить на них права в региональный Росреестр, сообщает ведомство.

"Если в выписке из Единого государственного реестра недвижимости уже есть сведения о ранее учтённом объекте недвижимости, но нет данных о зарегистрированном праве собственности - владельцу нужно только зарегистрировать объект в МФЦ. При подаче заявления о госрегистрации права на недвижимость нужно предъявить паспорт и подтверждающий документ. Например, старое свидетельство о праве собственности", - пояснили в управлении Росреестра по Тюменской области.

Если в выписке нет ни данных о праве собственности, ни сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, то нужно подать два заявления. Первое — о внесении сведений в ЕГРН о ранее учтенном объекте недвижимости, и второе — о государственной регистрации прав на недвижимость.

Отметим, что только после регистрации владелец сможет полноценно распоряжаться имуществом — продать, подарить, завещать, обеспечить защиту своих прав и имущественных интересов и уберечь имущество от мошенников.