До 500 тыс. кубометров снега может принять полигон в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Снежный полигон на проезде Воронинские горки к концу августа будет готов к новому сезону. За зиму 2022-2023 гг. туда свезли 450 тыс. кубометров снега. Всего полигон вмещает до 500 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

"На сегодняшний день практически вся снежная масса растаяла, остался только небольшой островок. На объекте постоянно присутствуют сотрудники. По мере необходимости рабочие убирают вытаявший мусор и тот, что препятствует стеканию талой воды в систему очистки. С помощью техники рыхлят снег, чтобы он быстрее таял. Весь бытовой мусор, который попал сюда с тюменских улиц, вывозится подрядной организацией на полигон ТБО", - сказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.

Место сбора снега возведено по всем экологическим стандартам безопасности. Создана водонепроницаемая асфальтобетонная площадка, исключающая попадание талых вод в почву. По периметру территории выставлены бетонные блоки, сделана обваловка шириной до четырех метров. Система водоотведения устроена таким образом, что талые воды проходят первичную грубую очистку от механического мусора и уходят в бытовую канализацию. В минувший сезон разлива талых вод с полигона зафиксировано не было, это говорит о том, что новая площадка с поставленной задачей справляется.

"Снег, что сейчас дотаивает на полигоне, отличается по цвету от того, который горожане привыкли видеть зимой. Он не белоснежный. Это связано с тем, что в нем присутствует песок, грунт, пыль от износа шин автомобилей и, естественно, мусор", - отметили в администрации города.