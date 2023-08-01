Тюменская область присоединилась к федеральной акции "Собери ребенка в школу"

| Фото: группа МОО "Тепло души детям" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа МОО "Тепло души детям" во ВКонтакте (архив)

К федеральному партийному проекту "Собери ребенка в школу" присоединилось Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия". В рамках акции брендированные рюкзаки с канцелярией и наборами для творчества уже получили первоклассники из льготных категорий семей, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Старт акции в Тюменской области дали депутат Госдумы Иван Квитка и сенатор Российской Федерации, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа государственной власти Тюменской области Дмитрий Горицкий, которые первыми вручили ранцы для детей.

В Аромашевском районе секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов передал рюкзаки с канцелярией детям из многодетной семьи и двум первоклассницам, у которых отцы находятся в зоне СВО.

"Акция стартовала в середине июля по всей стране. Она очень востребована и необходима. Мы помогаем многодетным, малообеспеченным, нуждающимся семьям, а также тем, где есть дети-инвалиды, обеспечиваем их рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание уделяем детям семей участников СВО, которые пойдут в этом году в первый класс", - отметил Андрей Артюхов.

Всего по России школьные наборы в рамках акции "Собери ребёнка в школу" получили уже 55 тысяч детей по всей стране. Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов.

"Единая Россия" организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приёмных. В новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии.

"Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаём им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки", – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от "Единой России" получили уже 14 тысяч детей. Также партия передаёт в школы наборы учебников и книг для библиотек.

Напомним, "Единая Россия" ежегодно проводит акцию "Собери ребёнка в школу" для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.