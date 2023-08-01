Тюменских школьников и студентов зовут на программу "Сириус.Лето"

| Фото: Центр робототехники и АСУ во ВКонтакте | Фото: Центр робототехники и АСУ во ВКонтакте

Для школьников и студентов стартовала регистрация на программу "Сириус.Лето: начни свой проект". На целый год участников погрузят в проектную деятельность, сообщает администрация Тюмени.

Участники смогут решить одну из актуальных проблем науки, технологии или бизнеса, которую им предложат крупные компании, научные институты, образовательные учреждения и органы власти. По итогу у каждого получится проект, с которым можно будет поучаствовать в конференциях и конкурсах.

Присоединиться к программе в качестве участников могут школьники с 6 по 11 класса, а также студенты 1-2 курсов, получающие среднее профессиональное образование, а в качестве наставников - студенты и аспиранты вузов.

Программа проводится онлайн, заявки на сайте.