Тюменских школьников и студентов зовут на программу "Сириус.Лето"
Для школьников и студентов стартовала регистрация на программу "Сириус.Лето: начни свой проект". На целый год участников погрузят в проектную деятельность, сообщает администрация Тюмени.
Участники смогут решить одну из актуальных проблем науки, технологии или бизнеса, которую им предложат крупные компании, научные институты, образовательные учреждения и органы власти. По итогу у каждого получится проект, с которым можно будет поучаствовать в конференциях и конкурсах.
Присоединиться к программе в качестве участников могут школьники с 6 по 11 класса, а также студенты 1-2 курсов, получающие среднее профессиональное образование, а в качестве наставников - студенты и аспиранты вузов.
Программа проводится онлайн, заявки на сайте.