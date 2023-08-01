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Конкурс на самый лучший яблочный пирог пройдет в Голышмановском округе

Общество, 15:37 12 августа 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Яблочная лакомка" пройдет в парке культуры и отдыха в п. Ламенский Голышмановского округа в 11 часов 20 августа. Мероприятие проведут в честь Яблочного спаса.

Каждому участнику нужно приготовить выпечку, главный ингредиент – яблоки в любом виде. В остальном ограничений нет. Жюри определит победителя, а также выделит, чье блюдо самое красивое, пышное и оригинальное, сообщает Ламенская сельская администрация.

Заявки на участие принимают до 15 августа по телефону 8-345-46-97-3-41. Подробности конкурса размещены в группе во ВКонтакте.

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# Голышманово , Яблочный спас

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