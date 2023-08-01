В Ишиме открыли инновационную спортивную площадку
"Умную" спортивную площадку открыли на ул. Курганской в Ишиме. Для жителей западной части города это значимое событие, написал в своих соцсетях глава города Федор Шишкин.
"Инновационная площадка - стадион, трибуны для зрителей на 100 посадочных мест, тренажёры, игровое оборудование для занятий баскетболом, футболом, волейболом, настольным теннисом, хоккеем и воркаутом. Ее можно использовать для занятий спортивной ходьбой и лёгкой атлетикой", - уточнил он.
Тренажёры оснащены QR-кодами. С помощью смартфонов их можно считать и получить доступ к видеоинструкциям от виртуального тренера или ссылки на уроки.
Всего в Тюменской области в 2023 году установят четыре таких площадки.