Экобиостанцию построят в Тюменской области в течение года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экобиостанцию возведут в Нижнетавдинском районе Тюменской области в течение года. Инициатором стало общественное детское движение "ЧИР", пишет "Вслух.ру".

Организация выиграла грант в размере 9 млн 553 тыс. рублей в конкурсе Российского движения детей и молодёжи "Гранты первых 2023". Проект "Экобиостанция ЧИР" стал лучшим в номинации "Берегите планету".

По словам специалиста по проектной деятельности ТООДД "ЧИР" Натальи Кискиной, на территории Нижнетавдинского района определен ареал, внутри которого будут возведены модульные дома, чтобы экологическое образование велось круглогодично. Там встречаются краснокнижные растения и животные, территория интересна с точки зрения экологии.

На экобиостанции планируется проложить экологические маршруты, которые будут интересны детям и взрослым. Появится возможность развить в регионе семейный туризм. Студенты и аспиранты смогут нарабатывать необходимый для своих исследований материал.