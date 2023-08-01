Огненное представление показали тюменские артисты жителям Нижневартовска

| Фото: "Местное время" | Фото: "Местное время"

Уличный спектакль "Сибирь. Начало", основанный на легенде о Ермаке, показал тюменский театр "Гелиос" в Нижневартовске. Зрители остались под большим впечатлением от костюмов и пиротехнических залпов, пишет информационный центр правительства региона.

Выступление "Гелиоса" прошло в рамках программы "Культурное сотрудничество", которую запустили губернаторы Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов.

Коллективы Тюменской области возобновляют гастроли в автономных округах. Больше о гастролях на сайте культурноесотрудничество.рф.