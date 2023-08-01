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Огненное представление показали тюменские артисты жителям Нижневартовска

Общество, 18:25 11 августа 2023

"Местное время" | Фото: "Местное время"

Уличный спектакль "Сибирь. Начало", основанный на легенде о Ермаке, показал тюменский театр "Гелиос" в Нижневартовске. Зрители остались под большим впечатлением от костюмов и пиротехнических залпов, пишет информационный центр правительства региона.

Выступление "Гелиоса" прошло в рамках программы "Культурное сотрудничество", которую запустили губернаторы Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов.

Коллективы Тюменской области возобновляют гастроли в автономных округах. Больше о гастролях на сайте культурноесотрудничество.рф.

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# артисты , Нижневартовск

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