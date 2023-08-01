Партию пресноводного планктона выпустили в тюменский водоем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Партию пресноводного планктона выпустили в Утиный пруд. Они помогут очистить водоем от загрязнений, пишет "Вслух.ру".

Остракоды — мелкие ракообразные, которые питаются любой органикой. Их выращивали три месяца, чтобы выпустить в новую среду обитания.

Планктон поможет бороться с нехваткой кислорода и очистит водоем, когда начнется цветение воды. Такой метод распространён не широко, но автор проекта уверен в его успехе.

"Акцент делаем на биологическую очистку водоема. Насколько я знаю, в УрФО этим никто не занимается. Есть в Подмосковье факультет гидробиологии и в Астрахани", — рассказал президент Фонда поддержки населения и развития инфраструктуры им. Логачева Алексей Логачев.

Первый результат уже заметен: вода стала прозрачнее, меньше цветёт, для рыбы увеличилось кормовое разнообразие.