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Памятный камень атаману Ермаку установили голышмановские педагоги-туристы

Общество, 10:36 12 августа 2023

"Голышманово сегодня" | Фото: "Голышманово сегодня"

Памятный камень атаману Ермаку установили голышмановские педагоги-туристы школы №1 возле устья р. Вагай. Там есть холм Ермака – предполагаемое место захоронения легендарного покорителя Сибири атамана Ермака Тимофеевича, погибшего в августе 1585 года.

Разрешение на установку туристы получили от атамана Вагайского хуторского казачьего общества.

"Там есть каменная глыба "Атаману Ермаку — основателю Сибири". Её ещё в 1980 годы установили киевские исследователи — туристы. В 1990 годы на этом месте воздвигли Поклонный крест участники экспедиции по воде — будущие моряки и речники. Неподалёку стоит памятный знак, который поставили вагайские казаки. В 2012 году Союз казаков России установил мраморный камень "Первому Атаману Сибири Ермаку Тимофеевичу и его товарищам от благодарных потомков". Позже выстроили часовню. Сейчас на том холме появился памятный камень от голышмановцев, - рассказал "Мегатюмени" ветеран педтруда Голышмановской школы №1 Леонид Гусельников.

Отметим, что более 500 км прошли по р. Вагай на плотах и лодках голышмановские педагоги-туристы за 13 лет. В таком формате они исследуют родной край.

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# атаман , Голышманово , река Вагай

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