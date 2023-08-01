Памятный камень атаману Ермаку установили голышмановские педагоги-туристы

| Фото: "Голышманово сегодня" | Фото: "Голышманово сегодня"

Памятный камень атаману Ермаку установили голышмановские педагоги-туристы школы №1 возле устья р. Вагай. Там есть холм Ермака – предполагаемое место захоронения легендарного покорителя Сибири атамана Ермака Тимофеевича, погибшего в августе 1585 года.

Разрешение на установку туристы получили от атамана Вагайского хуторского казачьего общества.

"Там есть каменная глыба "Атаману Ермаку — основателю Сибири". Её ещё в 1980 годы установили киевские исследователи — туристы. В 1990 годы на этом месте воздвигли Поклонный крест участники экспедиции по воде — будущие моряки и речники. Неподалёку стоит памятный знак, который поставили вагайские казаки. В 2012 году Союз казаков России установил мраморный камень "Первому Атаману Сибири Ермаку Тимофеевичу и его товарищам от благодарных потомков". Позже выстроили часовню. Сейчас на том холме появился памятный камень от голышмановцев, - рассказал "Мегатюмени" ветеран педтруда Голышмановской школы №1 Леонид Гусельников.

Отметим, что более 500 км прошли по р. Вагай на плотах и лодках голышмановские педагоги-туристы за 13 лет. В таком формате они исследуют родной край.