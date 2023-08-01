В Голышмановском районе жители реконструируют церковь Вознесения Господня

| Фото: комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области (архив) | Фото: комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области (архив)

Церковь Вознесения Господня реконструируют жители в селе Средние Чирки Голышмановского округа. Они обновляют купола и кресты, а также благоустраивают прилегающую территорию.

Храм был построен в 1854 году. С тех пор церковь горела, а потом ее снова ремонтировал. В 1930 годы прошлого века ее приспособили под школу.

В 2001 году православный приход вновь открыли по инициативе местного жителя Леонида Пуртова, пишет "КП-Тюмень".