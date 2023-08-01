На фестиваль "Таврида. АРТ" в Крым отправятся 23 тюменца

| Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

23 тюменца поедут на фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" в Крым с 17 по 21 августа. Событие пройдет в бухте Капсель города Судак.

Участники приедут из Тюмени, Заводоуковска, Исетского, Уватского и Заводоуковского районов, из деревни Ушакова и села Онохино. Их ждут пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт-молодость", фестиваль "Наука как искусство" и традиционное арт-шествие для самовыражения молодых творцов.

На фестиваль молодого искусства поедет заместитель директора "Конторы пароходства" Марина Малюгина. Впервые она зарегистрировалась и попала на фестиваль в 2016 году, когда он был в статусе всероссийского молодежного образовательного форума. Теперь отправляется в восьмой раз.

"Поеду с командой, будем презентовать "Акселератор творческих проектов", надеемся получить 1,5 миллиона рублей на его реализацию. Встречи с "Тавридой" очень ждем — хотим немного продлить свое лето: увидеть крымское море, солнце и творческих ребят. Будет здорово и полезно увидеть, какого уровня фестиваль проходит в Крыму, как сейчас проходят современные события для молодежи, а потом привезти эти знания в регион, еще не забыть приобрести полезные контакты", — рассказала Марина Малюгина редакции Moi-portal.ru.

Для 3,5 тысяч художников, дизайнеров, музыкантов, актеров, хореографов со всей России выступят резиденты "Таврида. АРТ" и звезды российской сцены. Будут и специальные гости: среди них Николай Расторгуев и группа "Любэ", Григорий Лепс и Олег Газманов. Главным событием фестиваля станет открытие выставочного пространства "АРТ-ЭКСПО".

Напомним, в 2022 году фестиваль принял на своих площадках 17 творческих тюменцев.