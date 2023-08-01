Спасскую церковь в Тюмени планируют открыть в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открыть для прихожан Спасскую церковь, расположенную на ул. Челюскинцев в Тюмени, планируют в 2024 году. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук.

"Уверен, что в следующем году тюменцы обретут отреставрированный храм. Мы обязательно проведем церемонию его освящения вместе с митрополией", — сказал он.

По мнению Руслана Кухарука, храм станет точкой притяжения всех, кто приезжает в город. "Это замечательный объект архитектуры, который будет не только украшать город, но и функционировать", — добавил он.

Напомним, 12 августа на территории Спасской церкви прошла церемония перезахоронения останков тюменского купца и мецената Андрея Ивановича Текутьева и его супруги Евдакии Яковлевны. Гробы спустили в усыпальницу, оборудованную в северном приделе храма.

Останки были обнаружены в мае 2020 года при проведении реставрационных работ в Спасской церкви. Согласно заключению Российской академии наук, они принадлежат меценату Андрею Текутьеву. "Почему останки не обнаружили раньше? Место, где впоследствии было найдено захоронение Текутьева, было покрыто водой. Сочилась земля. Вода стояла на уровне 30-40 сантиметров. Когда здесь начались реставрационные работы, откачали воду и выявили такую находку", — сказал тюменский краевед Александр Петрушин.

Здание не использовалось по назначению почти сто лет. Отметим, в 1933 года в Спасской церкви находился архив, входивший в систему НКВД. В августе 1941 года сюда тайно привезли сокровища крымских музеев. В условиях секретности их хранили в этих стенах до января 1943 года. Потом здесь работала библиотека. Сейчас полным ходом идут реставрационные работы. На стенах уже восстановили настенную живопись.

Инна Пахомова