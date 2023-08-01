В Абатском районе отремонтируют детский сад "Сибирячок"

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Детский сад "Сибирячок", который в 2018 году вошел в тысячу лучших в России, отремонтируют в Абатском районе. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор после рабочего визита в муниципалитет.

Уже готова проектная документация по капитальному ремонту. Помимо стандартной замены коммуникаций, обновят помещения. Дети получат современный садик, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также он увидел, как изменилась местная больница после капремонта. Сейчас ожидается поставка нового оборудования. По словам губернатора, врачи очень довольны, пациентам перемены тоже нравятся.

Напомним, Абатский район 12 августа отметил 100-летний юбилей.

"Плодородная земля, где живут трудолюбивые и радушные люди. Живут сплоченно – развивают экономику района и все вместе помогают нашим бойцам: собирают посылки, отправляют их на передовую. Приобрели автомобиль для нужд армии", - подчеркнул Александр Моор.