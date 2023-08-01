Тюменские огнеборцы стали лучшими на соревнованиях "Пожарная тяга. Сибипский характер"

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Сборная Главного управления МЧС России по Тюменской области победила в соревнованиях "Пожарная тяга. Сибирский характер", которые впервые прошли в Тобольске 12 августа.

На втором месте оказалась команда специализированной пожарно-спасательной части областного главка МЧС. Тройку призеров замкнули огнеборцы департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

Как отметили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, состязания были приурочены к празднованию Дня Тюменской области и Дня физкультурника. Тридцать пожарных из различных субъектов Российской Федерации, среди которых были и коллеги из Казахстана, проявили силу духа, мощь и характер.

В открытии мероприятия и торжественном награждении спортсменов приняли участие начальник ГУ МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян и глава Тобольска Максим Афанасьев.