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Мурал с изображением фруктов появился на фасаде дома по улице Ленина в Тюмени

Общество, 14:41 13 августа 2023

соообщество "Морфология улиц | Тюмень" ВКонтакте | Фото: соообщество "Морфология улиц | Тюмень" ВКонтакте

Мурал размером 8х10 метров появился на фасаде дома №29 на улице Ленина в Тюмени. Его создал художник из Барселоны Жауме Молера в рамках проекта "Морфология улиц", пишет Мегатюмень.

На рисунке изображены фрукты в стиле, близком к абстракционизму. "Конечно, здесь есть определенный смысл, но мне нравится, когда люди видят что-то свое, поэтому я не люблю раскрывать идею работы", - поделился Жауме Молера.

Уличный художник и живописец из Испании имеет степень по изобразительному искусству Барселонского университета. Создает студийные работы и большие муралы площадью до 500 квадратных метров. Участник фестивалей в Европе и Азии.

В 2023 году благодаря участникам проекта паблик-арта "Морфология улиц" в Тюмени уже появились инсталляция из нитей на заборе у Володарского, 24, созданная методом вязания и вышивки от уральской художницы Ульяны Розиной, мурал на Северной, 11 от художника из Санкт-Петербурга Максима Имы, рисунок в виде тюменского ковра высотой более 24 метров от художницы Александры Мельниковой.

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# Морфология улиц

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