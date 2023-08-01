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Об адаптации первоклассников к школе расскажут тюменские психологи

Общество, 17:42 13 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На встречу "Первый раз в первый класс" в рамках проекта "Школа эффективных родителей" приглашают тюменских мам и пап. Мероприятие пройдет в региональном центре "Семья" 24 августа, начало в 18 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Психологи центра Елена Зверева и Ирина Муравьева расскажут, как адаптироваться в детском коллективе и взаимодействовать с педагогом, как справиться с "первосентябрьским" стрессом, что такое нейрофизиология будущего первоклассника.

Проект "Школа эффективных родителей" — открытая площадка для родителей: возможность обсудить волнующие вопросы, поделиться проблемами и узнать полезную информацию.

Регистрация на мероприятие обязательна по ссылке до 23 августа. Количество мест ограничено.

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# первоклассники , психология

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