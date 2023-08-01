Тюменская область отмечает 79-й день рождения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область официально образована 14 августа 1944 года, ее центром стала Тюмень. В состав области вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа.

Тогда население составляло 917,1 тыс. человек, проживающих на площади около 1,7 млн кв. км, - меньше одного человека на квадратный километр. Более того, 707,1 тыс. человек – жители сел. Городов — всего четыре: Тюмень, Тобольск, Ишим, Салехард.

В рекордно короткие сроки Тюменская область стала плацдармом, с которого шло освоение Западной Сибири, главной нефтегазовой энергетической базой страны. Здесь находились офисы министерств и проектно-исследовательские институты.

Город Тюмень и Тюменская область получили свое развитие, когда началось освоение Западной Сибири. "Открытием века" называют открытие месторождений нефти и газа на Тюменском Севере, которые заложили основу для создания крупнейшего в мире нефтегазового комплекса. Стремительный рывок в развитии Западно-Сибирской нефтегазовой провинции обеспечили газовый фонтан в п. Березово, нефть Шаима и Усть-Балыка в Ханты-Мансийском национальном округе. Сотни месторождений, в их числе "жемчужины" - Самотлор, Фёдоровка, Приобское. На ямальской земле были открыты гигантские кладовые газа: Тазовское, Заполярное, Уренгойское, Медвежье, Ямбургское месторождения... Отсюда по проложенным в суровых климатических условиях Крайнего Севера ниткам трубопроводов идет и согревает города России голубое топливо.

Освоение месторождений нефти и газа коренным образом изменили жизнь в Тюменской области, на Ямале и в Ханты-Мансийском национальном округе. Возникли новые города - Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск, Нижневартовск, Нефтеюганск.

К концу 1980-х годов Тюменский Север ежегодно давал стране 400 млн тонн нефти и 574,2 млрд куб. м газа. В обеспечение такого мощного прорыва в Тюменской области возникла сильная строительная промышленность, машиностроение, АПК, появились научно-исследовательские и проектные институты, новые вузы и школы. Освоение природных богатств Тюменского края стало делом всей страны. Население области увеличилось в десятки раз. Сотни тысяч человек из всех регионов страны, приехавших на разработку месторождений, составили новое поколение области, для которых она стала второй родиной и родиной их детей.

Сейчас население Тюменской области превысило 1 млн 600 тыс. человек. Тюмень уверенно приближается к статусу города-миллионника. В областной столице проживает уже более 850 тыс. человек.

Тюменская область является один из самых динамичных и успешных регионов России. Помимо традиционного нефтесервиса здесь созданы новые отрасли - нефтепереработка, металлургия, стекольная промышленность. В регионе запускаются новые производства, которые имеют стратегическое значение для всей страны, такие как линейный элеватор и завод по глубокой переработки зерновых и бобовых культур. Построен крупнейший в России и один из крупнейших в мире нефтехимических комплексов - "ЗапСибНефтехим". Завод перерабатывает широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), которая получается в результате переработки попутного нефтяного газа. ШФЛУ поступает в Тобольск из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямала.

Создан межрегиональный нефтегазовый кластер, который объединил более 100 компаний из 15 субъектов России. Взаимодействие кластера с вертикально-интегрированными нефтегазовыми компаниями увеличивает скорость импортозамещения в сфере ТЭК.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, весь лучший опыт работы, передовые практики аккумулированы сегодня в нефтегазовом кластере, они позволяют в новой экономической реальности стать опорой для дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса России.