Региональный штаб "Движение первых" торжественно открыли в центре Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Региональный штаб "Движение первых" торжественно открыли на ул. Ленина в Тюмени 14 августа. В церемонии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы обсуждали необходимость такого центра на заседании координационного совета в 2022 году. Сказано - сделано. Поздравляю всех с новосельем. 1 августа мы отмечали столетие тюменской пионерской организации. Приветствую ветеранов пионерского движения. Благодарю за активное участие в современных проектах. Хочу пожелать ребятам, чтобы новое помещение стало главным центром, сердцем, куда бы стекались члены Российского движения детей и молодежи и остальные молодые люди", — сказал глава региона на открытии.

Председатель совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" в Тюменской области Наталья Ахлюстина провела для губернатора и почетных гостей экскурсию по помещениям. В одном из кабинетов глава региона оставил пожелание ребятам на бумажном кораблике: "Двигаться только вперед!".

Площадь штаба превышает 600 квадратных метров. В нем есть пять пространств для коллективной творческой деятельности. "Сюда могут приходить сразу несколько коллективов вместе со своими наставниками. Здесь можно проводить заседание совета актива, разрабатывать полезные проекты, готовиться к акциям. Это здорово, потому что к нам могут приезжать дети из муниципалитетов", — сказала Наталья Ахлюстина.

Гордостью председатель совета назвала детско-юношеский медиацентр. В 2023 году, как и в прошлом, он стал лучшим в стране по версии движения. Сейчас, по ее словам, он будет лучшим не только по содержанию, но и по техническому оснащению.

"Здесь будет кипеть жизнь. Ребятам часто нужны пространства для реализации собственных социальных проектов, добровольческих инициатив. Мы открыты для школьников, готовы их поддержать", — добавила Наталья Ахлюстина.

Ребятам помещение понравилось. Активистка "Движения первых", ученица Успенской школы Анна Медведева отметила, что оно просторное. "Когда заходишь сюда, глаза разбегаются. Хочется работать в каждом кабинете, приходить каждый день", — поделилась она.

Подобные общественные пространства появятся и в муниципалитетах. 5 июля состоялось открытие в Уватском районе.

Впервые в здании штаба состоялась первая "Классная встреча". Представители молодежи пообщались с Александром Моором. Глава региона рассказал о своем детстве, предметах, которые он любил в школе. Ученица школы № 48 Полина Денисенко спросила губернатора, кем он хотел стать в детстве. Он ответил, что с пятого класса мечтал стать военным, готовился поступать в Рязанское высшее военное командное училище.

Ученик Московской школы Александр Зуев спросил, какие интересные места Александр Моор может посоветовать посетить туристам. "Конечно, Тобольск, это древняя духовная столица Сибири. Фактически музей под открытым небом. Количество объектов показа и просмотра там огромное. Если раньше туристы останавливались там на один день, то теперь остаются подольше, чтобы внимательно, вдумчиво посмотреть все, что там есть. По пути в Тобольск есть село Покровское — родина Григория Распутина. Отличный музей. В планах сделать туристическую инфраструктуру более развернутой, доступной, интересной. Совсем рядом — Ялуторовск. Город, в котором жили декабристы. Есть Ишим, который влюблен в Ершова и его Конька-горбунка. Очень много интересных мест, главное, чтобы было время и желание путешествовать", — поделился глава региона.

В ходе церемонии Александр Моор вручил благодарности за заслуги в сфере образования ветеранам пионерской организации - заместителю директора, старшей пионерской вожатой Нижнетавдинской школы Ольге Ларионовой, директору музея школы № 1 Тобольска Надежде Крюковой.

Также Александр Моор присоединился ко Всероссийской акции "Книга другу", в рамках которой представители РДДМ собирают художественные издания для своих ровесников, проживающих в Луганской Народной республике. Губернатор также передал книги активистам движения.

Инна Пахомова