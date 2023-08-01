Большую свалку бытовых и строительных отходов ликвидировали в Ярковском районе

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области

Большую свалку бытовых и строительных отходов ликвидировали в Ярковском районе. Захламленный участок поля, площадью более 5 тыс. кв. м. обнаружили в апреле 2023 г. После того, как собственнику предъявили предупреждение, он начал убирать мусор, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Работы по ликвидации несанкционированной свалки завершили. С земель сельскохозяйственного назначения также убрали деревья и кусты. На поле идет заготовка сена.