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Большую свалку бытовых и строительных отходов ликвидировали в Ярковском районе

Общество, 13:19 14 августа 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской области | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области

Большую свалку бытовых и строительных отходов ликвидировали в Ярковском районе. Захламленный участок поля, площадью более 5 тыс. кв. м. обнаружили в апреле 2023 г. После того, как собственнику предъявили предупреждение, он начал убирать мусор, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Работы по ликвидации несанкционированной свалки завершили. С земель сельскохозяйственного назначения также убрали деревья и кусты. На поле идет заготовка сена.

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# ликвидация , несанкционированная свалка , Россельхознадзор

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