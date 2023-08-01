Тюменские ученые проводят исследования по фиксации азота в сое

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сою, фиксирующую азот на корнях в новых клубнях, выращивают ученые ТюмГУ на тюменском карбоновом полигоне. В будущем это позволит уйти от использования азотных минеральных удобрений, производство которых считается одним из самых дорогих.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Тюменского государственного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Нина Боме.

Отселектированные штаммы тюменским ученым предоставляет Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии из Санкт-Петербурга.

"Мы видим прекрасный эффект. Фиксация азота означает, что соя сама себя обеспечивает азотом и еще оставляет его для последующей культуры, которую будут выращивать на этой же почве. Она как бы делает запас, а это хороший повод, чтобы избавиться от азотных минеральных удобрений, которые не только дорогие, но и опасные для окружающей среды", – прокомментировала доктор сельскохозяйственных наук.

Также во время исследования решаются задачи по увеличению продуктивности, получению большего количества урожая и улучшения здоровья почвы.

Напомним, что около 700 видов культурных растений выращивают на карбоновом полигоне. Здесь адаптируют растения к условиям Западной Сибири, к меняющемуся климату, проводят испытания над зерновыми культурами из других стран.

Виктория Макарова