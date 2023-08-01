Растения из Перу, Эфиопии, Боливии адаптируют тюменские ученые к условиям Западной Сибири

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 700 видов культурных растений включили в исследование на одном из участков тюменского карбонового полигона на биостанции ТюмГУ. Основная задача ученых – адаптировать растения к условиям Западной Сибири, к меняющемуся климату, испытать зерновые культуры из Перу, Эфиопии, Боливии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Тюменского государственного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Нина Боме.

Здесь выращивают достаточно распространенные и нужные культуры, такие как: пшеница, ячмень, овес, рожь, лен. Создан и питомник с лекарственными растениями. Ищут ученые и подходящие для области сорта гречихи. В то же время на полигоне растут редкие виды или неизвестные в регионе, например, нуга абиссинская и сафлор. Есть соя и горох – это отличные фиксаторы азота и источники ценного растительного сырья.

"При этом важно, чтобы эти виды и сорта растений переносили самые различные стрессовые условия, например, засуху, как в этом году. Были бы устойчивыми к поражению болезням, вредителям, могли бы быстро наращивать биомассу", – добавила она.

Нина Боме подчеркнула, что важное значение имеет плодородие почвы. На полигоне она достаточно бедная, супесчаная, по гранулометрическому составу мало гумуса, элементов питания. Выбрали это место неслучайно - необходимо было подобрать культуры, монокультуры, различные смеси, найти технологии, которые могли бы улучшать ее плодородие.

Проводятся и различные селекции и исследования. Так, семена яровой пшеницы обрабатывают в растворе наносеребра разной концентрации. Это решает одну из главных проблем - повышает ее сопротивляемость к поражению болезням.

"На семенах всегда присутствует микрофлора, как полезная, так и вредная. Чтобы убрать последнюю их обрабатывают химическим раствором, а если появляются болезни в период вегетации, то вновь используют химию. А наносеребро работает как иммунитет и это позволяет снизить дорогую химическую обработку. Самое важное - подобрать нужные концентрацию и технологию обработки. Но наши молодые ученые с этим справляются", – пояснила профессор.

За развитием культур ученые ведут визуальное наблюдение, смотрят на морфологические признаки, которые можно учесть в процессе вегетации. Закуплены специальные устройства, позволяющие без изъятия растений из фитоценоза (совокупности растительных организмов на относительно однородном участке) определить содержание хлорофила с момента всходов до полной уборки. Один из важных приборов – "Метр". Он помогает охарактеризовать процесс фотосинтеза и сравнить разные виды и разный уровень расположения листьев, как на поверхности, так и под пологом.

Круглосуточно передает фоновые наблюдения метеостанция. Вся информация хранится с момента установки - с декабря 2021 года. Ученые могут зайти в приложение или в веб-версию и посмотреть в интерфейсе необходимые данные для анализа.

"Надо искать, создавать новые сорта, подбирать виды, отрабатывать элементы технологии. Сама ситуация с глобальным потеплением ставит нас в положение выбора методов. Все свои результаты мы публикуем в научных статьях. Конечно, работаем в комплексе с другими институтами. Материал ячменя, который получили, передали в аграрный университет. Мы рекомендуем исходный материал, методы, технологии. Работаем с институтами, входящими в РАН. Думаю, что мы свой вклад вносим", - резюмировала Нина Боме.

Первый карбоновый полигон в России расположен на биостанции ТюмГУ на оз. Кучак. Он охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы (искусственные экосистемы). Здесь анализируют территории для расчета биологической массы, видовых составов растений и состояний почв, собирают информацию при помощи беспилотных систем и наземного оборудования. Площадь составляет 2,32 га. Всего в стране действует 17 карбоновых полигонов.

Виктория Макарова