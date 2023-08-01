Трансляция пресс-конференции Александра Моора
Губернатор, 14:03 14 августа 2023
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Трансляция пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора "Тюменская область: время возможностей и время развития" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 16 часов 14 августа.
Трансляция будет вестись также во ВКонтакте и в Одноклассниках.
На пресс-конференцию зарегистрировались 132 представителя СМИ Тюменской области, Югры и Ямала, журналисты федеральных изданий.
На месте будут работать корреспонденты информационного агентства "Тюменская линия" - ответы главы региона на самые актуальные вопросы оперативно разместят на сайте.