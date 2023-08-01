Трансляция пресс-конференции Александра Моора

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора "Тюменская область: время возможностей и время развития" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 16 часов 14 августа.

Трансляция будет вестись также во ВКонтакте и в Одноклассниках.

На пресс-конференцию зарегистрировались 132 представителя СМИ Тюменской области, Югры и Ямала, журналисты федеральных изданий.

На месте будут работать корреспонденты информационного агентства "Тюменская линия" - ответы главы региона на самые актуальные вопросы оперативно разместят на сайте.