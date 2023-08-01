Более 170 советников директоров по воспитанию работают в школах Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

174 советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями работают в школах Тюменской области по данным на 2023 год.

В 2022 году в пилотном режиме присоединились еще 12 советников в средних образовательных организациях. "Все вместе в 2023 году они вошли в общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых". При этом 86 процентов советников директоров по воспитанию в школах и в СПО возглавляют первичные отделения движения в своих учреждениях", — поделилась региональный координатор федерального проекта "Навигаторы детства" в Тюменской области, главный эксперт отдела реализации проектов и программ ФГБУ "Росдетцентр" Анна Хомякова.

По ее словам, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — это некий пионервожатый. Этот специалист активно развивает воспитательную среду в общеобразовательном учреждении и взаимодействует с педагогами, детьми и их родителями.

"Советник выступает для ребенка в роли наставника, показывает ему перспективы, которыми он мог бы воспользоваться, дороги, которые для него могут открыться. Для педагогов, организаторов и классных руководителей он — методист, рассказывает о федеральных проектах и акциях", — добавила Анна Хомякова.

Тюменская область вошла в федеральный проект "Навигаторы детства" в 2021 году. Тогда должность советника директора по воспитанию была введена в 136 школах региона. Представители Тюменской области являются наставниками второй волны "Навигаторов детства", куда входят другие 35 регионов, присоединившиеся к проекту. Методическими разработками и знаниями Тюменская область делится с ямальскими советниками.

"Мы делимся с ними опытом, проводим совместные мероприятия, семинары, совещания. Это и онлайн, и выездные события. Когда в 2022 году стартовало большое педагогическое совещание с советниками по запуску проекта, был приглашен наш региональный методист, который провел с ямальскими наставниками игру, рассказал, как разрабатывать увлекательные воспитательные события. Также в этом году на Ямале проводили традиционный международный арктический форум, на который были приглашены навигаторы детства Тюменской области", — поделилась Анна Хомякова.

Напомним, 14 августа на ул. Ленина в Тюмени торжественно открыли региональный штаб "Движение первых". Пространство площадью 600 квадратных метров поделено на пять площадок для коллективной творческой деятельности. Среди них есть коворкинг для советников директоров по воспитанию, получивший название "Навигатор идей".

Инна Пахомова