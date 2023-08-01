Александр Моор назвал пути решения проблемы дефицита рабочих кадров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для устранения проблемы дефицита рабочих кадров в экономике региона необходимо решить две принципиальных задачи – перестройка всей системы среднего профессионального образования и формирование в нашем обществе правильного отношения к рабочим специальностям. Об этом заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции "Тюменская область: время возможностей и время развития".

"Раз уж разговор зашел о строительстве, похвастаюсь - мы сдали 2 миллиона 245 тысяч квадратных метров жилья. Это абсолютный рекорд за всю историю Тюменской области, - сообщил губернатор. - Такие темпы строительства, и не только жилищного, требуют квалифицированных кадров. И это касается не только строительной отрасли. Сегодня, с кем бы я ни говорил, у всех один большой вопрос – кто будет эти проекты реализовывать".

Ситуация, по оценке губернатора, требует перестройки системы среднего профессионального образования и формирования в нашем обществе правильного отношения к рабочим специальностям.

"Мы все равно как родители ментально ориентируемся на то, что ребенок должен получить высшее образование, - отметил губернатор. - Хотя могу сказать, что в последние годы высокий конкурс на отдельные специальности в средние специальные учебные заведения. Есть специальности, где конкурс достигает до 20 человек на место".

Растет с каждым годом и количество выпускников среднего специального образования. В 2023 год это почти 9 тыс. 800 человек. Три года назад это было 8 тыс. 700 человек. Три четверти – этот специальности технические.

Александр Моор заострил внимание на заинтересованности работодателей в подготовке нужных специалистов. "Работодатели должны работать вместе с нашими учебными заведениями, не просто формируя заказ на определенные специальности, но и организуя у себя на предприятиях практики для будущих специалистов, - отметил губернатор. – Сегодня важно, чтобы специалист пришел работать на конкретное предприятие на конкретном оборудовании".

Глава субъекта отметил, что в регионе находят работу по специальности до 80 % выпускников тюменских средних специальных профессиональных учебных заведений.

Борис Олейник