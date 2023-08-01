В Тюменской области будут развивать беспилотную авиацию для профилактики и обнаружения лесных пожаров

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Расширение штата противопожарной службы до 2 тыс. 100 человек, развитие беспилотной авиационной группы, усиление плотности расположения пожарных постов по территории Тюменской области, приобретение новой техники - такие меры принимают в регионе для пожаропрофилактики и эффективного тушения.

Об этом губернатор Александр Моор сообщил во время пресс-конференции "Тюменская область: время возможностей и время развития".

"Мы развиваем региональную противопожарную службу. Жизнь показала, что это было правильное решение. Сейчас это более 600 человек, а по плану к моменту завершения ее создания на всей территории будет две тысячи сто, - сообщил Александр Моор. - Это дает нам бОльшую плотность расположения пожарных постов по территории Тюменской области".

Глава региона напомнил, что задачи противопожарной службы - тушение населенных пунктов, ландшафтных пожаров и большая работа по профилактике.

"Мы приобретаем новую технику, создаем штатное расписание исходя из норм, чтобы не два – три человека было, а как положено дежурить посменно, но какое бы количество людей и техники мы ни приобретали, справляться со стихией, когда высокая температура воздуха и сильный ветер, они не смогут. Здесь без профилактики и без развития самосознания граждан мы успеха не добьемся", - сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что виной большинства пожаров в 2023 году был человеческий фактор, не считая двух крупных пожаров, пришедших поверху из Свердловской области.

"Ветер с огромной скоростью шел в нашу сторону. И я думаю, хорошо, что пожар начался не ночью, а во второй половине дня. Мы успели эвакуировать людей, успели прибыть пожарные расчеты и по большому счету мы минимизировали возможный ущерб. Честно говоря, у меня мурашки при мысли, что если бы пожар возник вечером и мы бы не успели так отреагировать, - поделился Александр Моор. - Ни одна страна еще не научилась бороться со стихией, когда идут негативные погодные условия, когда жарко и ветер. Канада горела, Турция, Греция, Гавайи… Безусловно, необходимо быть готовым, создавать группировку сил и средств для тушения пожаров, но если мы все с вами не будем проявлять гражданскую сознательность, мы так и будем каждый год совершать героические поступки, люди будут страдать, мы будем тратить дополнительные средства на оказание социальной поддержки… Бег по кругу".

Губернатор отметил, что в субъекте продолжится развитие беспилотной авиационной группировки. "Она показала себя хорошо не только для выявления незаконных рубок, но и для быстрого обнаружения пожаров. Я думаю, что сейчас эти аппараты можно использовать для выявления всех нарушителей в лесу в то время, когда там не нужно находиться. Профилактика и предупреждение – лучший способ не допускать большое количество пожаров", - заключил Александр Моор, отвечая на вопрос прессы.

Евгения Тенегина