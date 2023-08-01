Александр Моор: у Тюменской области есть зонтичный бренд

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У Тюменской области есть свой личный бренд. Он же зонтичный – Visit Tyumen, под него много кто встраивается.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал во время пресс-конференции "Тюменская область: время возможностей и время развития" 14 августа.

"Я когда рассказываю о Тюмени, всегда привожу два слогана: "В Сибирь по своей воле" и "Холодные снаружи – горячие внутри", - отметил глава региона.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области разработало сайт Visit Tyumen. Он в первую очередь помогает развивать туризм.

"Регион называют "Вратами Сибири", через которые открывается наибольшая часть нашей страны — загадочная, необъятная и удивительная. Именно здесь расположились древнейшие сибирские города – Тюмень и Тобольск. Богатая история, дух купечества, теплый прием и гостеприимство, которыми славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление", - говорится в описании.

Команда проекта рассказывает о популярных местах отдыха, оздоровления, местах развлечений для гостей Тюменской области. Многие тюменцы открывают для себя регион заново.

Анжела Лебедева