Пять надземных переходов через трассу Тюмень - Ханты-Мансийск построят в Ярковском районе

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

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Пять надземных переходов планируется построить в Ярковском районе Тюменской области в рамках реконструкции трассы Тюмень - Ханты-Мансийск.

Об этом губернатор Александр Моор рассказал на пресс-конференции "Тюменская область: время возможностей и время развития" 14 августа.

"Эту тему мы не так давно обсуждали с главой района, - сообщил губернатор. - В настоящее время в разработке у нас пять таких переходов. В связи с реконструкцией трассы у жителей населенных пунктов стали возникать сложности с посадкой на автобусы. Чтобы им стало удобнее пользоваться общественным транспортом, определено пять таких мест".

Проектная документация на данные переходы уже разрабатывается, до конца 2023 года она должна пройти экспертизу. По словам губернатора, предстоит выбрать самый важный из этих объектов и начать строительство с него, чтобы включить его в формирующийся сейчас бюджет области 2024 года.

Также Александр Моор напомнил, что в планах дорожников расширить участок трассы от Тюмени до Тобольска до четырех полос до 2028 года.

"Расширить дорогу не так сложно. Самыми трудными инженерными сооружениями станут мост через Иртыш и еще одна развязка", - добавил он.

Николай Ступников