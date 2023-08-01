В Тюменской области задумались о запуске туров, объединяющих Тюмень, Ямал и Югру

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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О запуске туров, соединяющих в одном маршруте Ямал, Югру и Тюмень, задумались в Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 79-й годовщине со дня образования Тюменской области, 14 августа.

"Да, мы хотим это сделать. У нас получилось реализовать такую программу для детей из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. Сейчас обсуждаем тему с коллегами из Югры и Ямала. Хотим предлагать готовый туристический продукт не только жителям Тюмени, но и других регионов. Это правильная идея. Надеюсь, такие продукты скоро появятся", — сказал Александр Моор, отвечая на вопрос корреспондента из Тарко-Сале Елены Бенке о внутреннем туризме.

Губернатор заметил, что сегодня наблюдается огромный интерес к внутреннему туризму, реализуются колоссальные проекты, серьезные инвестиции идут в развитие туристической инфраструктуры. Есть большая конкуренция среди регионов за туристов.

"На Ямале и в Югре есть великолепные горы. Согласитесь, пока не хватает инфраструктуры. Я знаю, что в округах есть интересные перспективные проекты, которые реализуют на Ямале, в том числе через концессии", — сказал глава региона.

Напомним, ранее с идеей организовать внутренний туризм для школьников, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Идею поддержали коллеги из Совета законодателей — руководители дум Тюменской области, Югры и Ямала. Юные тюменцы могли увидеть достопримечательности Ямала и Югры, а жители северных округов узнать больше о Тюмени.

Инна Пахомова