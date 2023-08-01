О предпринимаемых в связи с обмелением Туры мерах рассказал Александр Моор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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О мерах, которые предпринимаются на Метелевском водозаборе, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Тюмени в связи с обмелением реки Туры, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 14 августа.

"Действительно, в этом году мы достигли рекордной отрицательной отметки. На Метелевском водозаборе специалисты водоканала опустили глубже приборы для заборы воды. На ТЭЦ-2 также с более глубоких участков ведется забор воды. На ТЭЦ-1 по рекомендациям специализированного института в Екатеринбурге были установлены три баржи, они создают подпор воды, который позволяет забирать необходимый объем", — пояснил он.

Губернатор отметил, что в будущем любые меры, связанные с обмелением Туры, будут обсуждаться с учеными, должна оцениваться их экономическая целесообразность.

"Единственное, что может удерживать определенный уровень воды — это специальное гидротехническое сооружение. Нужно это делать или нет, пока не готов комментировать. Это можно рассматривать как вариант на будущее, но надо обсуждать это с учеными, гидрологами. Посмотрим, какая будет динамика в ближайший год. Уровень воды в реке изменяется циклически, циклы высокой и низкой воды меняются. Возможно, мы увидим подъем средних отметок", — сказал Моор.

Вера Коршунова