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Трансляция пресс-конференции Александра Моора. О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Все государственно-информационные системы Тюменской области на 100% российские

Губернатор, 18:00 14 августа 2023

дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: дворца творчества и спорта "Пионер"

Далее в сюжете Александр Моор: у Тюменской области есть зонтичный бренд

Все государственно-информационные системы Тюменской области на 100 % российские. Также недавно правительство региона перешло на российскую систему внутреннего документооборота.

Об этом сообщил Александр Моор на пресс-конференции "Тюменская область: время возможностей и время развития", посвященной 79 годовщине со дня образования региона 14 августа.

По его словам, в этом году на IT-инфраструктуру Тюменской области было совершено 36 млн хакерских атак.

"Пока справляемся со всеми атаками, ничего не зависало, взломов не было, утечки персональных данных тоже. Что касается программного обеспечения, то уже почти 80 процентов - российские. К 2025 году планируем полностью перейти на отечественное обеспечение. При этом мы используем и тюменские разработки. Вопрос кибербезопасности сегодня ключевой для всех, поэтому мы здесь стараемся двигаться максимально быстро", - подчеркнул глава региона.

Виктория Макарова

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# кибербезопасность , хакеры

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18:00 14.08.2023Все государственно-информационные системы Тюменской области на 100% российские