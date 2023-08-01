Все государственно-информационные системы Тюменской области на 100% российские

| Фото: дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: дворца творчества и спорта "Пионер"

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Все государственно-информационные системы Тюменской области на 100 % российские. Также недавно правительство региона перешло на российскую систему внутреннего документооборота.

Об этом сообщил Александр Моор на пресс-конференции "Тюменская область: время возможностей и время развития", посвященной 79 годовщине со дня образования региона 14 августа.

По его словам, в этом году на IT-инфраструктуру Тюменской области было совершено 36 млн хакерских атак.

"Пока справляемся со всеми атаками, ничего не зависало, взломов не было, утечки персональных данных тоже. Что касается программного обеспечения, то уже почти 80 процентов - российские. К 2025 году планируем полностью перейти на отечественное обеспечение. При этом мы используем и тюменские разработки. Вопрос кибербезопасности сегодня ключевой для всех, поэтому мы здесь стараемся двигаться максимально быстро", - подчеркнул глава региона.

Виктория Макарова