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Более 420 детей прошли комплексную реабилитацию и абилитацию в тюменском центре "Родник"

Общество, 12:14 15 августа 2023

ОРЦ "Родник" | Фото: ОРЦ "Родник"

Более 420 юных тюменцев и их сопровождающих стали участниками пилотного проекта по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник" с 2022 года. Сейчас курс проходят 38 семей, сообщает пресс-служба учреждения.

Для ребят проводят мероприятия, направленные на восстановление или формирование способностей к бытовой и общественной деятельности в соответствии с возрастом. Всего представлено семь основных направлений. Это социально-бытовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, профориентация и другие.

Услуга оплачивается с использованием электронного сертификата за счет средств Фонда социального страхования РФ.

Очередной заезд по пилотному проекту ожидается 31 августа. Со следующего года в число участников пилотного проекта предлагается включить Калужскую, Рязанскую, Омскую области и Удмуртскую Республику, а реализацию проекта продлить до 2030 года.

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# дети , реабилитация , центр Родник

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