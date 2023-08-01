Более 420 детей прошли комплексную реабилитацию и абилитацию в тюменском центре "Родник"

| Фото: ОРЦ "Родник" | Фото: ОРЦ "Родник"

Более 420 юных тюменцев и их сопровождающих стали участниками пилотного проекта по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник" с 2022 года. Сейчас курс проходят 38 семей, сообщает пресс-служба учреждения.

Для ребят проводят мероприятия, направленные на восстановление или формирование способностей к бытовой и общественной деятельности в соответствии с возрастом. Всего представлено семь основных направлений. Это социально-бытовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, профориентация и другие.

Услуга оплачивается с использованием электронного сертификата за счет средств Фонда социального страхования РФ.

Очередной заезд по пилотному проекту ожидается 31 августа. Со следующего года в число участников пилотного проекта предлагается включить Калужскую, Рязанскую, Омскую области и Удмуртскую Республику, а реализацию проекта продлить до 2030 года.