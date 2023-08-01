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В Тюмени продолжается реставрация дома мещанина Замятина

Общество, 15:32 15 августа 2023

комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Реставрация памятника архитектуры "Дом И.С. Замятина" (ул. Первомайская, 32) продолжается в Тюмени. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

"В настоящий момент ведутся работы по реставрации архитектурного декора главного фасада, восстановлению исторического объема здания, кирпичной кладки", — сообщают в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Дом был построен в 1872 году по проекту городского архитектора Зелислава Егоровича Полонского. Заказчиком выступил Иван Саввич Замятин — московский мещанин, тюменский домовладелец, владелец меблированных комнат. В 1880-е годы дом был расширен боковой пристройкой в два этажа.

По воспоминаниям старожилов, в советские годы в доме на ул. Первомайской проживали артисты драматического театра, который располагался поблизости.

Напомним, в 2017 году в заброшенном доме произошел пожар. В мае 2022 года, уже в ходе реставрации, у здания обрушилась часть стены. Разрешение на проведение ремонтно-реставрационных работ было выдано другому подрядчику.

Влада Нерадовская

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