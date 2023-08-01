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50 человек заболели клещевым энцефалитом в Тюменской области

Общество, 13:31 15 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 61 случай заболевания клещевым боррелиозом зарегистрировали в Тюменской области с начала эпидсезона. Всего по поводу присасывания клещей в больницы обратились 13 тыс. 329 граждан, из них 2 тыс. 136 - дети до 14 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших. С начала эпидсезона 2023 года исследовано от населения 2 тыс. 152 клеща, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 32 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в - 746.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано от клещей с учетом кратности обработок 8 тыс. 311 га, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления.

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# клещи , Роспотребнадзор

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