Тюменская делегация осмотрит строительство социальных объектов в Краснодоне

| Фото: ТК "Тюменское время" | Фото: ТК "Тюменское время"

Ход строительных работ, которые выполняют тюменские специалисты на социальных объектах подшефного Краснодона, осмотрит делегация из Тюменской области. Строители восстанавливают самые значимые для города социальные объекты, сообщает информационный центр правительства региона.

Ход работ проверят заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова и заместитель начальника Главного управления строительства Сергей Бауэр.

Напомним, между тюменским правительством и администрацией Краснодона и Краснодонского района ЛНР в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве. За этот период Тюменская область восстановила 15 сооружений инфраструктуры на подшефной территории. В 2023 году продолжается реконструкция еще 10 социальных объектов.