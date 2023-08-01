Более тысячи электронных проездных до места лечения и обратно оформили тюменцы с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 272 электронных билета на бесплатный проезд к месту лечения и обратно оформили федеральные льготники в Тюменской области в 2023 году. На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило около 4,6 млн рублей, сообщает пресс-служба учреждения.

Льготный проезд входит в набор социальных услуг, который предоставляется инвалидам, ветеранам, гражданам, пострадавшим от воздействия радиации и др. Заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу ОСФР по Тюменской области.

После подачи заявления региональное Отделение фонда оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в лечебное учреждение или санаторий. Гражданину выдают талоны для предъявления при оформлении билета. Билет на поезд также можно заказать онлайн, не посещая железнодорожные кассы. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит получить билет по льготе Социального фонда, необходимо ввести номер ранее выданного фондом талона, паспортные данные и СНИЛС.