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Тюменских студентов приглашают отправиться в арктическую экспедицию

Общество, 10:27 16 августа 2023

группа "Чистая Арктика" во ВКонтакте | Фото: группа "Чистая Арктика" во ВКонтакте

Тюменские студенты могут заявиться на мультиформатный конкурс "Билет в Арктику" от проекта "Чистая Арктика" и получить возможность отправится в экспедицию на Кольский полуостров. Заявки принимают до 21 августа, сообщает центр компетенций Тюменской области.

Для того, чтобы стать участником необходимо пройти тест и правильно ответить на 9 из 10 вопросов. После коротко описать свой проект. Подробности конкурса в группе во ВКонтакте.

Во время исследования студенты изучат минералогические сокровища Апатитов, понаблюдают за китами, посетят атомный ледокол и многое другое. Поехать смогут участники из России в возрасте старше 18 лет.

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# Арктика , конкурсы , студенты

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