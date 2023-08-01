Постоянную экспозицию "Шедевры художественной коллекции" откроют в Тюмени 20 августа

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Постоянную экспозицию о мировом искусстве с работами мастеров Западной Сибири "Шедевры художественной коллекции" откроют в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 20 августа в 16 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области. Событие приурочено к празднованию 79-летия со дня образования региона.

Пространство продумано до мелочей: современное музейное оборудование, экспозиционный дизайн, профессиональный свет и аудиосопровождение. Экспозиция дополнена пятью тактильными копиями произведений для удобства незрячих и слабовидящих посетителей, а также гостей с ментальными особенностями.

20 августа для всех вход будет бесплатным. В дальнейшем билет можно приобрести по "Пушкинской карте".

Возрастное ограничение: 12+.