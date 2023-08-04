Тактильные копии произведений искусства представят в тюменском музее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация тактильных копий произведений искусства пройдет на открытии новой постоянной экспозиции "Шедевры художественной коллекции" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 20 августа.

В 2022 году Тюменское музейно-просветительское объединение выиграло в грантовом конкурсе программы "Особый взгляд", учрежденного благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт".

"В рамках этого конкурса экспертная комиссия отобрала пять произведений из нашей коллекции, к которым сделали тактильные копии", — рассказала заместитель генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Ксения Гнедина на пресс-конференции 3 августа.

Копии снабжены специализированным этикетажом, выполненным шрифтом Брайля. По словам Ксении Гнединой, это совершенно новый формат работы с разными аудиториями.

"Эта инклюзивная история будет полезна не только особым группам посетителей, людям с ограниченными возможностями зрения, но и в рамках образовательных программ для детей и семейных групп", — добавила она.

Напомним, 20 августа в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова откроется постоянная экспозиция "Шедевры художественной коллекции". На ней представят около 250 произведений из художественной коллекции Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова